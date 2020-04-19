Site içerisinde temiz hava almak için sokağa çıkmak isteyenler, Sokağa çıkma yasağının site içinde geçerli olup olmadığını merak ediyor. 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağının apartman ve konut sitelerini kapsayıp kapsamadığını araştırıyor. Peki Site içinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı site içinde geçerli mi? İşte tüm merak edilenler.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Koronavirüs nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken Türkiye de önlem almak amacıyla bir dizi karar aldı. Birçok halka açık mekan geçici olarak kapatıldı. Bu kararlara hafta sonları sokağa çıkma yasağı da eklendi. Site içinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı site içinde geçerli mi?
SİTE İÇİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
31 il için ilan edilen hafa sonu sokağa çıkma yasağı konutların bulunduğu site içerisini de kapsıyor. Site içerisindeki alanların daha küçük olması nedeniyle bulaş riskinin ortadan kalkması için yasak site içindeki alanlar için de geçerli sayılıyor. Polis ekipleri site içlerinde de denetim amaçlı kontrol yapıyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
Zonguldak