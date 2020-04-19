19 Nisan 2020 Pazar 14:13 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 14:13

Site içerisinde temiz hava almak için sokağa çıkmak isteyenler, Sokağa çıkma yasağının site içinde geçerli olup olmadığını merak ediyor. 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağının apartman ve konut sitelerini kapsayıp kapsamadığını araştırıyor. Peki Site içinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı site içinde geçerli mi? İşte tüm merak edilenler.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Koronavirüs nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken Türkiye de önlem almak amacıyla bir dizi karar aldı. Birçok halka açık mekan geçici olarak kapatıldı. Bu kararlara hafta sonları sokağa çıkma yasağı da eklendi. Site içinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı site içinde geçerli mi?

SİTE İÇİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

31 il için ilan edilen hafa sonu sokağa çıkma yasağı konutların bulunduğu site içerisini de kapsıyor. Site içerisindeki alanların daha küçük olması nedeniyle bulaş riskinin ortadan kalkması için yasak site içindeki alanlar için de geçerli sayılıyor. Polis ekipleri site içlerinde de denetim amaçlı kontrol yapıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi

Zonguldak