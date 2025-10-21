İstanbul Atakent'teki Bosphoruscity Sitesi yönetimi 2025-2027 yıllarını kapsayan bakım ve yenileme masrafları için 300 milyon liralık bütçe çıkardı. Yönetim tarafından 60 ila 220 bin lira arasında borçlandırılan daire sahiplerine tebligat gönderildi; ödemelerin 4 taksitte yapılabileceği bildirildi. Borçların ödenmemesi halinde ise aylık yüzde 5 faiz uygulanacağı belirtildi.

3 YILDA BİR FAHİŞ BÜTÇE!

Akşam'ın haberine göre; Tepki gösteren site sakinleri ise boruların değişimi, bahçe düzenlenmesi, kapı tamiri gibi giderler için yönetimin hiçbir firmadan teklif almadan fahiş bedel istediğini iddia etti. Aidat harici sürekli fahiş ödemeler yaptıklarını belirten vatandaşlar, site yönetiminin 3 yıl önce de aynı işler için yatırım bütçesi hazırlayıp aynı şekilde para topladığını söyledi. Site sakinleri yönetimi mahkemeye vererek bütçenin iptali için dava açtı.

6 AYDA 117 BİN AİDAT GÖÇÜ!

■ Bazı lüks sitelerde aidatlar aylık 60 bin TL'yi aştı; bazı bölgelerde aidatlar kirayı geçti.

■ Sektör verilerine göre son üç yılda aidatlar ortalama yüzde 400 artış gösterdi.

■ 2025'in ilk yarısında aidatlar nedeniyle yaklaşık 117 bin kişi ev değiştirmek zorunda kaldı.

SİTE KANUNU DEĞİŞİYOR ZAMLARA SINIR GELİYOR

AK Parti yönetimi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik öngören taslak hazırlandı. Kısa süre içinde TBMM'ye gönderilecek taslakta şu düzenlemeler yer alıyor:

■ Düzenlemeyle fahiş aidatlara sınırlama ve yaptırım getirilecek.

■ Sitelerde yapılan tüm harcamaların şeffaf ve denetime açık olacak.

■ Masrafla ilgili 'kaç firmadan teklif alınmış', 'ne kadar teklif verilmiş' gibi tüm bilgiler kat malikleriyle paylaşılacak.

■ Yönetim şirketleri bakanlığın denetimine tabi tutulacak.

■ Site sakinleri isterse bakanlıktan denetim talep edebilecek.

■ Sitede veya binada yapılacak tadilatlar için 'işletme projesi' hazırlanması zorunlu hale gelecek.

BİR KAPI 180 BİN LİRA

Yönetimin bazı bloklara da özel bütçeler hazırladığını belirten daire sahipleri "Blok kapısının tamiratına 180 bin lira bedel belirleyen yönetim, aynı binanın genel su borularının değişimi için 7 milyon 200 bin lira fiyat biçti. Bu ücretler fahiş" diye konuştu.

Yönetimi protesto eden site sakinleri, bahçede toplanarak ellerindeki dövizlerle seslerini duyurmaya çalıştı.