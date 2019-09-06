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Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

İZMİR´in Seferihisar ilçesinde, inşaatta sıva yapan F.A. (19) ve K.K. (27), yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz gençlerin işe yeni başladıkları öğrenildi.

  • DHA
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2´nci katında sıva yapan işçiler F.A. (19) ve K.K. (27), iddiaya göre bellerine bağladıkları halatın kopması sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan genç işçiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
 
Öte yandan, talihsiz gençlerin işlerinde ilk günü olduğu öğrenildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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