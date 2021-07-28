Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a sert tepki!

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bilgin, bir gazetecinin, Özcan'ın açıklamalarını hatırlatması üzerine, özellikle belli belediyelerin açıkladığı anlayışı tasvip etmediğini belirtti.



Bilgin, "Faşist bir uygulama olarak görüyorum. Bugün kendi partisinden de tepki alan bir durum. Su gibi temel bir ihtiyaçta insanın rengine, ırkına, cinsiyetine, siyasi anlayışına göre ayrımcılık yapacak bir noktaya gelirsek Nazi Almanya'sından hiçbir farkımız olmaz." dedi.

Sivas'ta mülteci sorununun olmadığını belirten Bilgin, "Osmanlı'nın torunları olarak bu noktada devletimizin aldığı milli güvenlik kurulu kararları ve tedbirleri doğrultusunda Sivas Belediyesi olarak bize düşen bir husus olursa ki Sivas'ta sıkıntı yok, hemşehrilerimizden de Allah razı olsun, bu noktada Sivas'ımızda misafir ettiğimiz mülteciler noktasında böyle bir ayrışma da yok, sıkıntı da yok. Bilakis özellikle kırsal kesimde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimde bu noktada özellikle çobanlık yapanlar noktasında da o sektörün bugün mülteci olarak adlandırdığımız Afgan kökenli hemşehrilerimiz adına yürütüldüğü bir durum var." diye konuştu.

Özcan'ın açıklamalarını tasvip etmediğini aktaran Bilgin, "Sosyal devlet gereği, Anayasa'mızda yazılı bir maddedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, sosyal bir devlet gereği ve büyük bir devlet gereği yardıma muhtaç olan herkese yardım ediyor. İç huzuru da bozmayacak tedbirler alarak burada kardeşçe yaşıyoruz. Sivas olarak yaşamaya da devam edeceğiz. İlimiz dışındaki uygulamalarda herkes kendi cevabını kendi verir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, 30 Temmuz Cuma günü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla kentte 343 milyon lira değerinde 13 projenin temelini atacaklarını da söyledi.