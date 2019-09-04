Başkan Erdoğan, Sivas Kongresi 100. yıl etkinliklerinde
Başkan Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Başkan Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Başkan Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
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