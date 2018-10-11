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Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 eski polisten ikisi tutuklandı

Sivas merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 eski polisten ikisi tutuklandı.

  • AA
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 polisten ikisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.A. ve M.E, haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan 4 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Elazığ, Trabzon, Denizli, Yozgat ve Ankara'da dün düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen ve haklarında adli işlem yapılan FETÖ mensuplarının beyanları doğrultusunda, örgütün faaliyetleri içerisinde bulundukları ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen, görevden ihraç edilmiş 6 polis memurunu gözaltına almıştı.

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