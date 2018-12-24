Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, internet siteleri üzerinden çeşitli spor branşlarıyla ilgili bahis oynatarak 4 yıldır 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen şebekenin 28 üyesi yakalandı.
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