Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8111
  • 6,3763
  • 284.189
  • 98342.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas Valiliği'nin hazırladığı 100. Yıl marşı büyük ilgi gördü

Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük ilgi gördü. Klipte, kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntülere de yer verildi.

Haberin
videosu
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından sözleri yazılan "4 Eylül" marşı, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Muhammed Hasan Dağdeviren besteledi.
 
Marş için çekilen klipte, kongre gününe ve yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntülere de yer verildi.
 
SİVAS VALİLİĞİ TEŞEKKÜR ETTİ
 
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstemeyiz Manda, İstemeyiz Zindan...  Türk Milleti Ruhunda Taşır Hür Kan... Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümüne özel olarak hazırladığımız #4Eylül Marşımızı ulusala taşıyan @trthaber 'e teşekkür ediyoruz." dedi.
 

Sivas Kongresi'nin 100. yılı için bestelenen "4 Eylül" marşının sözleri şöyle:
 
"Atatürk ülkeye gönlünü verdi,
Bağımsızlığa ilk adım dedi,
Hürriyet için Sivas'a geldi,
Özgür millet, Türkiyem dedi,
İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,
Türk milleti ruhunda taşır hür kan.
 
Anadolu'nun mert Sivas'ı,
Yiğit doludur dört bir yanı,
Yüz sekiz gün başımızın tacı,
Atatürk'e kucağını açtı,
İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,
Türk milleti ruhunda taşır hür kan.
 
Sivaslı yardımsever, şehri emin,
Kadınlar cepheye verdi ziynetin,
Milli Mücadele'de varız her an,
Yaşlısı, genci vatana kurban,
İstemeyiz manda, istemeyiz zindan
Türk milleti ruhunda taşır hür kan.
 
Bu millet olmaz asla melül,
Öldüğü zaman Hakk'a yürür,
O zaman ya istiklal ya ölüm,
Yeniden diriliş 4 Eylül."

Mehmetçik ´Atak´ını teslim aldı... Demir özellikleri ile birlikte duyurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Türkiye çok sert tepki göstermişti: Lübnan'dan yeni açıklama

Türkiye çok sert tepki göstermişti: Lübnan'dan yeni açıklama

İngiltere'den AB'ye rest: Brexit ertelenmeyecek

İngiltere'den AB'ye rest: Brexit ertelenmeyecek

'Reddediyoruz ve Lübnan'ı kınıyoruz'

'Reddediyoruz ve Lübnan'ı kınıyoruz'

Sivas Valiliği'nden 100. Yıl marşı

Sivas Valiliği'nden 100. Yıl marşı

17. kattan düşüp hayatını kaybetti

17. kattan düşüp hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Azmin zaferi! Burnuyla kitap yazdı

Azmin zaferi! Burnuyla kitap yazdı

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

NASA yine korkuttu!

NASA yine korkuttu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA