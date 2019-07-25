Sivas Valisi Ayhan’dan örnek uygulama: Hızla netice verdi
Sivas’ta beş yıl önce başlanan su tasarrufuna ilişkin çalışma, meyvelerini hızlıca verdi. Örnek teşkil edecek bir projeye imza atan Sivas Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili açıklamasında, 'Hızla netice aldığımız su sayacı uygulaması, kırsalımızda hızla yaygınlaşıyor ve köylerimiz su sıkıntısını minimize ediyor. Hiçbir kaynak sonsuz değildir, bu bilinçle suyumuzun kıymetini bilelim.' ifadelerini kullandı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Sivas Valisi Salih Ayhan, beş yıl önce başlanılan ve hızla netice alınan su sayacı uygulamasının kent kırsalında hızla yaygınlaştığını ve köylerin su sıkıntısının en aza indiğini bildirdi.
“UNUTMAYALIM Kİ, SU HAYATTIR”
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak hiçbir kaynağın sonsuz olmadığının altını çizen Ayhan, “Bu bilinçle suyumuzun kıymetini bilelim. Unutmayalım ki, su hayattır.” ifadelerini kullandı.
Vali Ayhan, israfın önüne geçilmesini öngören örnek projeye ilişkin mesajına, Sivas İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından paylaşılan bir mesajı iliştirdi.
“TASARRUF SUDAN BAŞLAR”
Sivas İl Özel İdaresinin paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:
“Gururluyuz, mutluyuz! Sivas için çalışıyoruz. Tasarruf sudan başlar. Su hayattır. Suyu israf etmeyiniz. Geleceğimiz için suyumuza sahip çıkalım…”
İşte Sivas Valisi Salih Ayhan'ın o paylaşımı:
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