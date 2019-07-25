Sivas Valisi Ayhan’dan örnek uygulama: Hızla netice verdi Sivas’ta beş yıl önce başlanan su tasarrufuna ilişkin çalışma, meyvelerini hızlıca verdi. Örnek teşkil edecek bir projeye imza atan Sivas Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili açıklamasında, 'Hızla netice aldığımız su sayacı uygulaması, kırsalımızda hızla yaygınlaşıyor ve köylerimiz su sıkıntısını minimize ediyor. Hiçbir kaynak sonsuz değildir, bu bilinçle suyumuzun kıymetini bilelim.' ifadelerini kullandı.