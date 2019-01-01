Sivas Valisi, Şahin'in tahtını salladı
Yeni Sivas Valisi Salih Ayhan, İstanbul’da verdiği kar tatilleriyle öğrencilerin gönüllerinde taht kuran Ankara Valisi Vasip Şahin’in tahtını salladı.
- ŞERİFE GÜZEL
Yoğun kar yağışının yaşandığı gün bir çok il ile birlikte Sivas’ta da okullar tatil edilirken, Vali Salih Ayhan, kar ve aşırı soğuklar nedeniyle 31 Aralık Pazartesi gününü de tatil ilan etti. Tatil kararı, özellikle öğrencilerden binlerce destek mesajı aldı. YİBO’ya giderek çocuklarla kartopu oynayan yeni Vali Salih Ayhan’a öğrencilerin Twitter’dan paylaştığı destek mesajları dikkat çekti. Çoğunluğunu ortaöğretim çağındaki öğrencilerin tweetlerinde, valinin tatil kararı için “Haber, İslamiyetten hızlı yayıldı şehre” paylaşımı dikkat çekerken “Sivas’ın taçsız kralı, pelerinsiz kahramanı, sağolun vali bey amcam”, “Ne olur Ankara Valisi Vasip Şahin’i de ikna edin. Sabah (-12) derecede donmak istemiyoruz” diye de Ankara için destek çağrısında bulunanlar oldu.
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