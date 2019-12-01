Sivas Valisi’ne çağrı: Bedensel engelli öğrencisi için 100 kilometre yol kat ediyor

Öğretmenlik görevini Sivas’ta yapan Sedat Bayiskit, eşine az rastlanır bir fedakârlığa imza atıyor. Bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın iki günü 100 kilometre yol kat eden Bayiskit, yakıt masraflarını da kendisi karşılıyor.

İHA’nın haberine göre, yüzde 97 bedensel engeli bulunan 11 yaşındaki Devran Koçer, yaşadığı Karabalçık köyünde okul olmadığı için eğitim hayatına başlayamadı. Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenlerinden Sedat Bayiskit ise, 100 kilometre yolu göze alarak Devran’a evinde eğitim vermeye başladı.

Sivas kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Karabalçık köyüne giderek öğrencisine evinde eğitim veren Sedat Bayiskit, şahsi aracıyla gittiği bu yolda yakıtını da kendisi karşılıyor.

“İLK KEZ HOCAMIZ SAYESİNDE EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI”

Devran’ın doğuştan engelli olduğunu söyleyen anne Temam Koçer, şunları kaydetti:

“Bacaklarından dolayı yürüyemiyor. Devran, köyümüzde okul olmadığı için okula gidemedi. Bizim de şehirde ev tutup okutmaya durumumuz yoktu. Yoksa kim çocuğunun okumasını istemez. Devran 11 yaşında ama ilk kez hocamız sayesinde eğitim almaya başladı. Hocam çok iyi birisi; geliyor, oğluma okuma yazma öğretiyor.”

“DEVLETİMİZDEN DESTEK İSTİYORUM”

Devran’ın eğitim almasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren anne Temam Koçer, “Ben devletimizden destek istiyorum. Devran ile ilgili hayallerim var, ekmek sahibi olsun, kendini kurtarsın. Bana muhtaç olmasın. Devran’ın bir tane bilgisayara ihtiyacı var. Dersini kolaylıkla çalışır, daha iyi şeyler öğrenir. Oğlumun bir harf öğrenmesi beni mutlu ediyor.” diye konuştu.

“DEVRAN İLE İYİ BİR İKİLİ OLDUK”

Kendisini Devran’ın yerine koyduğunu ve yaptığı empati sonucunda Devran’a evinde eğitim vermek istediğini söyleyen fedakâr öğretmen Sedat Bayiskit ise şu ifadeleri kullandı:

“Okul müdürümüz Hacı Mehmet Karataş hocamız vesile oldu. Bana ilk başta 11 yaşında engelli bir çocuğun olduğunu ve hiçbir eğitim öğretim faaliyetinde bulunmadığını söyledi. Ben de düşündüm, taşındım ve kabul ettim. Devran ile iyi bir ikili olduğumuza inanıyorum.”

“KÖY YOLUNUN BAZI KISIMLARI BOZUK”

Köye gidiş gelişinin 100 kilometreyi geçtiğini ve köy yolunun bazı kısımlarının bozuk olduğunu belirten Bayiskit, “Gelmem ve gitmem yaklaşık birer saat sürüyor. Haftanın iki günü Devran ile buluşuyoruz ve eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz.” sözlerini kullandı.

“MESAFE 100 DEĞİL, 200 KİLOMETRE DE OLSA GERİ KALMAYACAĞIZ”

Öğrencisinin bir harf öğrenebilmesi için 100 kilometre yol kat ettiğini ifade eden Sedat Bayiskit, şöyle konuştu:

“Devran ve ailesiyle gurur duyuyorum. Okuma yazmayı sökeceğine ve iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çocuğun hem derslerini yapabilmesi için hem de can sıkıntısını giderebilmesi için bir bilgisayara ihtiyacı var. Güzel insanlardan bir tanesinin çıkıp bu çocuğa bilgisayar hediye edeceğini umuyorum. Devran’ın bir harf öğrenmesi beni mutlu ediyor. 100 değil, 200 kilometre olsa da biz eğitim öğretim faaliyetlerinden geri kalmayı düşünmüyoruz.”