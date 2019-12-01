Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Sivas-Erzincan karayolunda kar yağışı nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.