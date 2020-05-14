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Güncel

Sivaslı değirmenciden Milli Dayanışma'ya anlamlı bağış

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki değirmenci Salih Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin 500 lira bağış yaptı.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:01
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Şerefiye köyünde yaşayan ve değirmencilik yapan evli ve 3 çocuk babası Yıldız, Zara Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi.

Köye giden ekibin teslim aldığı para, kampanyanın hesabına yatırıldı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önemli olan böyle zor günlerde birbirimize destek olmak. Ben de Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olmak istedim. Bunun için de bağışta bulundum, mutluyum." diye konuştu.

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