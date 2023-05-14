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Sivasspor. Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, bugün yaptığı idmanla ligde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

14 Mayıs 2023 Pazar 14:22 - Güncelleme:
Sivasspor. Kasımpaşa'yı ağırlıyor
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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor, pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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