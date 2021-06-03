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  • Sivas'ta 2 araç çarpıştı! İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti
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Sivas'ta 2 araç çarpıştı! İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada; 'Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.' dedi.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:42
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