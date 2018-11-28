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Sivas’ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Sivas’ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, evi tamamen küle çevirirken panik yaşayan vatandaşları sokağa döktü.

  • İHA
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Fatih Mahallesi 81’inci sokakta Bedir Apartmanı’nın çatı katında bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
 
Vatandaşlar sokağa döküldü
 
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangını fark eden mahalle sakinleri kendilerini hemen dışarı attı. Büyük bir panik yaşayan vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını endişeli gözlerle izledi. 
 
Ev kullanılamaz hale geldi
 
Bedir Bektaş’a ait 4 kişinin yaşadığı ev tamamen küle döndü. Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kimse yaralanmazken ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
 

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