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Sivas'ta 4 köpek ırkını beslemek yasaklandı

Sivas'ta, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio cinsi köpeklerin beslenmesinin yasaklandığı bildirildi.

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Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Hayvanları Koruma Kurulunun Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda alınan karar gereği kentte 4 tür köpek ırkının beslenmesinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, bu tür köpek besleyenlere para cezası uygulanacağı ve hayvanlara el konulacağı vurgulandı.

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinin 1. bendinde, Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmenin, sahiplendirilmesinin, ülkeye girişinin, satışının ve reklamını yapmanın yasak olduğuna dair hüküm bulunduğu anımsatılarak, "Bununla birlikte, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlık makamının oluru ile oluşturulan komisyon tarafından, tehlike arz eden hayvanlara Dogo Argentino ve Fila Brasilerio ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu tür hayvan besleyenlere idari yaptırım uygulanacağına ve hayvanlara el konulacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio ve bu ırkların melezlerinin ülkemize girişi, üretilmesi, sahiplenmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi ve hediye edilmesi dolayısıyla bulundurulması ve beslenmesi yasaktır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ilgili bölge ve şube müdürlüklerince hayvan başına 7 bin 802 lira para cezası uygulanarak hayvanlara el konulacaktır."

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