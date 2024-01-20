Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan depremin, 5.33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.