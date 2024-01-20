İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20 Ocak 2024 Cumartesi 01:37 - Güncelleme:
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan depremin, 5.33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>Büyüklük:4.4 (Mw)<br>Yer:Gürün (Sivas)<br>Tarih:2024-01-20<br>Saat:01:27:34 TSİ<br>Enlem:38.8275 N<br>Boylam:37.46944 E<br>Derinlik:5.33 km<br>Detay:https://t.co/MbATKRvk20@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>&mdash; AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2024</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.