Sivas'ta 53 köy yolu ulaşıma kapalı

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları Sivas'ta köy yollarında geçit vermiyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; merkezde 4, Doğanşar'da 8, Gürün'de 12, Hafik'te 5, İmranlı'da 4, Suşehri'nde 5, Yıldızeli'nde 5 ve Zara'da 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden birisi olan Sivas'ta, İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.