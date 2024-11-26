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Sivas'ta 645 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 köy yolu ulaşıma kapandı.

AA26 Kasım 2024 Salı 10:49 - Güncelleme:
Sivas'ta 645 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşama kapanan 645 köy yolunda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresi ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

  • Sivas kar
  • köy yolu kapanma
  • ulaşım engeli

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