Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Sivas'ta şehir merkezinde yer yer şiddetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi'nde bir sitenin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı blok halinde çöktü. Çökme sırasında duvarın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Duvarın önünde bulunun bir otomobilde maddi hasar oluştu. Duvara birlikte bir elektrik direği de devrildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve ÇEDAŞ ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri aldı.