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Sivas'ta askeri araç devrildi: 5 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

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Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı pikap tipi askeri araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Sürücü ile araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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