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Sivas'ta başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısında canını güçlükle kurtardı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

IHA1 Haziran 2024 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Sivas'ta başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
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Edinilen bilgiye göre olay Sivas Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer alan Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokakta bulunan çocuk parkında yaşandı. Evinin hemen önündeki parkta oynayan 13 yaşındaki E. Karakoç başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk abisinin müdahalesiyle canını güçlükle kurtardı. Karakoç ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Karakoç'un babası Ömer Karakoç, sokağa çıkamaz hale geldiklerini ifade edip, defalarca yardım istemelerine rağmen belediyenin tedbir almadığını belirterek, "Mahallemizde başıboş köpek çok, sürüyle geziyorlar. Belediyeye defalarca haber verdik. Hiçbir tedbir alınmadı. Evimizin önünde kapıya çıkamaz hale geldik. Akşamı bırakın gündüz bile kapıya çıkamaz hale geldik. Evimizin önünde köpek çocuğu ısırmış. Bacağında ve sırtında derin yarası var. Kardeşi yetişmese yüzünden ısıracaktı. O arada kardeşi yetişmiş. Yoksa yüzünden ısırıp daha derin yaralar da açacakmış" dedi.

"BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Üzüntülü baba başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Sokak köpekleri bayağı bir sorun olmaya başladı. Sadece Sivas için değil Türkiye genelinde böyle. Bu sorun her yerde çığ gibi büyüdü. Bunun bir önlem alınması lazım. Söylediğimiz zaman hayvan savunucuları hep ayağa kalkıyor ama köpekler insanlardan daha mı değerli? Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım. Bizim mahallede akşamları belirli bir insandan çok köpek var. Yani bir tedbir bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Sadece yetkililere söylüyoruz 'tamam tamam' deyip geçiştiriliyorlar. Ben yine şikayetçi oldum, gideceğim, ifade vereceğim. Yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bu yıllardır böyle" şeklinde konuştu.

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