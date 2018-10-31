Sivas'ta bir banka müdürü, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı

Alınan bilgiye göre, banka müşterisi M.K, hesabına gelecek havaleyi sormak üzere ilçedeki bir bankanın şubesine gitti.

Banka görevlilerinin havalenin gelmediğini söylemesine rağmen ikna olmayan M.K. ile konuyu görüşmek üzere bankanın şube müdürü H.K. (39) geldi.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

M.K, bilgisayardan havaleyi sorgulamak üzere işlem yaptığı sırada H.K'yi sırtından bıçakladı.

Ulaş İlçe Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı H.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Göğüs Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.