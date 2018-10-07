Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'ta bir evin bodrumuna giren hırsızlar, 11 Kangal köpeği yavrusunu çaldı

Altuntabak Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin bodrumuna giren hırsızlar, Aziz Şişman'a ait 11 Kangal köpeği yavrusunu çalarak kayıplara karıştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akşam eve geldiğinde köpeklerinin çalındığını fark eden Şişman, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, çalınan köpeklerin bulunması için çalışma başlattı.

Aziz Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalınan köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Akşam 19.00-20.30 saatleri arasında çarşıya gittiğimi takip etmişler. Ben gittikten sonra, bodruma girerek üç kapıyı açıp basamakların altında bulunan 25 günlük 11 Kangal köpeği yavrusunu alıp götürmüşler. 25 günlük yavruları götürüp ne yapacaklar? Durumu emniyete bildirdim, olay yeri inceleme ve hırsızlık ekipleri geldi. Gerekli incelemeyi yaptı. İnşallah çalanlar bir an önce bulunur." diye konuştu.

Köpekleri görenlerin polise veya kendisine ulaşmasını isteyen Şişman, "Köpeklerimi bulana, en iyi köpeğim "Talaz"ın yavrularından bir çift hediye edeceğim." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA