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Sivas'ta bulunan Pusat-Özen Barajı'nda su tahliyesi yapılınca, su altında kalan köydeki bazı evler ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nda su tahliyesi yapılınca, su altında kalan köydeki bazı evler ortaya çıktı.

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Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nda su tahliyesi yapılınca, su altında kalan köydeki bazı evler ortaya çıktı.
 
Soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin bir bölümü buzla kaplanan barajda, kar yağışı nedeniyle su seviyesi önemli oranda arttı.
 
Baraj suyu altında kalan Pusat köyündeki caminin minaresi dikkate alındığında su seviyesindeki artma fark edilen barajda, tahliye için baraj kapakları açıldı.
 
Kapakların açılmasıyla su seviyesi yaklaşık 2 metre düşünce Pusat köyündeki bazı evler ortaya çıktı.
 
Su altında kalan bir evin içerisinde bulunan eski değirmen taşı da dikkati çekti.

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