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Sivas'ta ceza yazılan sürücü, sosyal medyadan polise hakaret edince tutuklandı

Sivas'ta standart dışı ışık ve cam filmi kullandığı gerekçesiyle ceza yazılan sürücü ceza yazan polis ekiplerine sosyal medyadan hakaret edince tutuklandı.

  • İHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Caddesi 50'inci Yıl Kavşağı'nda bir otomobil standart dışı ışık ve cam filmi gerekçesiyle durduruldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü K.T.K.'ya 2918 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.
 
Daha sonra sürücünün görevli polislere sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edildi.
 
Gözaltına alınan şahıs 'Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletini, Kurum ve Organlarını Aşağılama, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Hakaret' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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