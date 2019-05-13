Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- AA
Atakan Arslan (20) yönetimindeki 58 AAG 691 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Çekem köy kavşağında Oğuzhan Yüksel (28) idaresindeki 52 RE 593 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kubilay Arslan (25) ve Abdul Samet Soydan (23) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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