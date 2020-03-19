İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5112
  • EURO
    7,0667
  • ALTIN
    312.894
  • BIST100
    86830.5
Güncel

Sivas'ta deprem

Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Mart 2020 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:39
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, depremin ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı veya maddi hasar oluşturacak bir durum oluşmamıştır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de kısa süre etkili olan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini söyledi.

Ankara'da sahte dezenfektan operasyonu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.