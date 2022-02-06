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Sivas'ta devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

AA6 Şubat 2022 Pazar 09:03 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 09:04
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Hakim Özkır yönetimindeki 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi İncesu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, yolculardan Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı.

Yaralılardan bazıları Gürün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otobüste 39 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

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