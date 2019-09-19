Sivas'ta eski polis FETÖ'den gözaltına alındı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.
- AA
Ağrı'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevinden ihraç edilen polis memuru İ.D'yi ikametinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.