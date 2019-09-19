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Sivas'ta eski polis FETÖ'den gözaltına alındı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.

  • AA
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Ağrı'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevinden ihraç edilen polis memuru İ.D'yi ikametinde yakaladı.
 
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderilecek.

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