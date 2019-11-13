Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen eski polis gözaltına alındı.
- AA
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan O.Ö, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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