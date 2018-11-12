Sivas'ta hayvan otlatma kavgası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kadife köyü ile ilçe merkezi arasında kalan bölgede hayvan otlatma meselesi yüzünden Serkan T. ve ağabeyi Erkan T. ile Sadettin Y, Emre Y. ve Zafer Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Sadettin Y, Emre Y. ve Zafer Y. yaralandı.

Yaralılar, Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sadettin Y. ve Emre Y. tedavilerinin ardından taburcu edilirken Zafer Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya karışan Serkan T. ve Erkan T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.