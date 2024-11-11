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Sivas'ta husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

Sivas'ta önceki gün tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet şüphelisi tutuklandı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Sivas'ta husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde dün Ali Özen'in (21) tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili İ.Y'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan İ.Y. (34) ile Ali Özen, Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde karşılaşmış, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y'nin tüfekle ateş ettiği Özen ile olay sırasında kaldırımda bulunan ve saçmalar isabet eden İ.Ş. (26) yaralanmıştı.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özen müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ş'nin ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Ali Özel'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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