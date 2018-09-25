Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'ta iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Yeni Cami Mahallesi Küme Evler mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Nurgül Ö. (36), Atike Ö. (42), Volkan Can Ö. (16), Gürkan Ö. (42), Dursun Ö. (23) ve Ayhan Ö. (48) ile diğer aileden Murat K. (45), Yaşar K. (47) ve Hamdi K. (42) yaralandı.

Zara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Murat K, Yaşar K. ve Hamdi K. Numune Hastanesine, diğer yaralılar ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Gürkan Ö'nün beyin cerrahi servisinde, Atike Ö'nün ise acil serviste tedavileri sürüyor. Diğer 7 yaralı ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri ilçede ve yaralıların bulunduğu hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA