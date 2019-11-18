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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Ekber Toprak (60) yönetimindeki 50 BG 320 plakalı otomobil, Divriği-Sincan-Kangal kara yolunun Karakale köyü mevkisinde Hıdır Yılmaz (68) idaresindeki 58 FN 377 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zülfi Yılmaz (69), Mürteza Çolak (72) ve Özgür Toprak (41) yaralandı.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zülfi Yılmaz, ambulans helikopter ile sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

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