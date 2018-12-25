Sivas'ta ilk ve orta dereceli okullar ile liseler yarın tatil edildi
Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu.
- İHA
Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.