Sivas'ta infaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda infaz koruma memuru gözaltına alındı.
- AA
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda infaz koruma memuru gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta ikamet eden infaz koruma memuru Y.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.G, işlemleri için İzmir'e gönderildi.
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