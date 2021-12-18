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Sivas'ta kar etkisini artırmaya başladı

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 01:39 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 01:39
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Kent merkezinde mevsimin ilk kar yağışıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

Kent sakinleri, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıların yer aldığı meydanda kar topu oynayarak ve fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardı.

- "İLK DEFA BURADA KAR YAĞIŞIYLA KARŞILAŞTIM"

Meydandaki beyaza bürünen tarihi yapıları fotoğraflayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Abdullah İbrahim, AA muhabirine, Suudi Arabistan'dan Sivas'a bu yıl geldiğini belirterek, "İlk defa burada kar yağışıyla karşılaştım ve bu güzelliği fotoğraflamak için de tarihi meydana geldim. Çok güzel bir duygu." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden üniversite eğitimi için kente gelen Ramazan Ekim de "Gerçekten çok değişik bir duygu ama çok güzel." diye konuştu.

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