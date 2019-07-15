Sivas'ta KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
- AA
Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde yaşayan Ayşe Akgül (24), 7 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.
Bir süre sonra rahatsızlanınca Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ailesine teslim edilen Akgül'ün cenazesi, köyünde toprağa verildi.
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