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Sivas'ta korkunç kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir aracın yabancı plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA20 Temmuz 2025 Pazar 14:33 - Güncelleme:
Sivas'ta korkunç kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yazıköy mevkisinde meydana geldi.

07 AYR 988 plakalı otomobil, seyir halindeki 96 AAN 664 yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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