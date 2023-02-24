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Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:19'da Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 km derinliğinde kaydedilen deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk oluşmadığı kaydedildi.

GÜRÜN AFET BÖLGESİNE ALINDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile afet bölgesine alınan Gürün'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan afet etkisi belirleme çalışması sona erdi. Çalışmaya göre depremler nedeniyle ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu açıklandı. Çalışmada; "Gürün ilçesinde 217 bina yıkık/ağır hasarlı, 933 bina az hasarlı/hasarsız olarak tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GÜRÜN'DE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edildi. Gürün'de deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 6 Şubat ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.

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