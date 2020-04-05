İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
Güncel

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi.

AA05 Nisan 2020 Pazar 09:58 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 09:58
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınan karar gereği, hayvan alım-satımı yasağı getirilmesi üzerine kentteki hayvan pazarları kapatıldı.

Bu nedenle celep ve bakıcılar dahil, yasağa aykırı şekilde her türlü hayvan ticareti ile pazarlar başta olmak üzere tüm açık alanlarda kamu sağlığını tehdit etme riski bulunan ve halk arasında "çıkma tavuk" şeklinde adlandırılan hayvanların satışı yasaklandı.

Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 262. maddesi gereğince ayrı ayrı işlem yapılacak, bu işte kullanılan motorlu taşıtlar 30 gün trafikten men edilecek. 

MEB'den 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine 'canlı sınıf' dönemi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'
'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

Trump'ın gönderdiği hastane gemisinde skandal: Yanlışlıkla...
Trump'ın gönderdiği hastane gemisinde skandal: Yanlışlıkla...

Trump'ın gönderdiği hastane gemisinde skandal: Yanlışlıkla...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.