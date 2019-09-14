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Sivas'ta minibüs devrildi: 8 yaralı

Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Murat Dündar idaresindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.
 
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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