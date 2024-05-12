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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi! 1'i çocuk 2 kişi öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 11:33 - Güncelleme:
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi! 1'i çocuk 2 kişi öldü
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M.A. (44) yönetimindeki 50 DF 318 plakalı otomobil, Tat köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı.

Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan H.H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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