Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu
- AA
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları ihbar edilen M.Ç. ve A.A'yı takibe aldı.
Şüphelilerin kullandığı aracı otobüs terminali yakınında durduran ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.