Sivas'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı
Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı.
- AA
Atatürk Caddesi Kepçeli mevkisinde patlayan borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (SİBESKİ) haber verdi.
Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı.
Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti. Patlama nedeniyle yolda büyük su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, civardaki çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlarda hasar oluştu.
Bazı vatandaşlar, yaşananları cep telefonları ile kaydetti.
SİBESKİ ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.