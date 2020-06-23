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Sivas'ta sulama hattındaki sızıntı ev, ahır ve tarlalarda su baskınlarına yol açtı

Sivas'ın Hafik ilçesinde barajdan gelen sulama hattı borusunda oluşan sızıntı nedeniyle 3 ev, 3 ahır ve bazı tarlaları su bastı.

AA23 Haziran 2020 Salı 17:23 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:23
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Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine inşa edilen Pusat-Özen Barajı'nın sulama hattının Çay Mahallesi'nden geçen kısmında su sızıntısı oluştu. Sızıntı 3 ev, 3 ahır ve bazı tarlalarda su baskınlarına neden oldu.

Evleri su içinde kalan mahalle sakinlerinde Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah kalktığında evlerinin çevresini su içinde gördüğünü söyledi.

Durumu yetkililere bildirmesinin ardından sulama hattının suyunun kesildiğini belirten Yalçın, "Evlerimiz, ahırlarımız ve tarlalarımız su altında kaldı. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral da bölgede incelemede bulunarak, evleri su içinde kalan vatandaşlardan bilgi aldı ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

DSİ Bölge Müdürü İsmail Kaya ile telefonda görüşen Meral, yaşanan sıkıntının çözülmesi konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Hattın içinde kalan su nedeniyle sızıntının 1-2 gün daha sürebileceği öğrenildi.

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