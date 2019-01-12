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Sivas'ta tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

  • AA
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Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü mevkiinde arazide bir hayvan gördü.

ANADOLU KAPLANI OLARAK DA BİLİNİYOR

AA'nın haberine göre aracını durduran Zoroğlu, hayvanın daha önce haberlerde görüntülerini izlediği ve 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti.

Zoroğlu'nun cep telefonuyla görüntülediği vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Levent Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak gördüğü için mutlu olduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması gerektiğini ifade etti.

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