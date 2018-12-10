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Sivas'ta terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 2 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla E.E. ve M.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2010-2014 yıllarında Sivas'ta, 2014 sonrasında ise İstanbul'da polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen E.E.'yi İstanbul'da, örgütün Sivas'ta bulunan ve kapatılan yurtlarında müdürlük yapan M.B.'yi ise Adana'da gözaltına aldı. Kente getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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